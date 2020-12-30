Эксперт оценил законы об иноагентах и блокировке интернет-ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал законопроекты о наделении Роскомнадзора правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ, и о расширении списка иностранных агентов за счет незарегистрированных общественных организаций и физических лиц.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич выразил надежду, что закон о блокировке онлайн-ресурсов существенно снизит влияние иностранных интернет-платформ на внутреннюю политику России.

Компании должны вспомнить, что они всё-таки про бизнес и деньги, а не про игры в политику. Если они хотят и далее зарабатывать в нашей стране, то должны это делать в соответствии с нашим законодательством, а не со своим мировоззрением и установками из Вашингтона. Интернет-платформам сейчас дан чёткий и ясный сигнал, что их деятельность должна быть конструктивной. Хочется увидеть со стороны этих компаний именно конструктивную реакцию. А какой она будет, вероятно, станет известно спустя некоторое время, — пояснил Малькевич.

Он добавил, что проблема интернет-цензуры является, по сути, глобальной. Например, платформой YouTube пользуются во всем мире, однако модераторы видеохостинга, решая судьбу того или иного контента, руководствуются в первую очередь своими корпоративными соображениями, а не локальным законодательством. «Что в России, что в Португалии платформа может без объяснения причин „сносить“ контент и аккаунты, которые ей не нравятся. При этом у нас в стране она это делает, а в Европе — нет», — посетовал общественник.

Что же касается законопроекта о расширении списка иностранных агентов, то данная мера, по мнению Александра Малькевича, особенно актуальна в преддверии выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

«Приравнивание физических лиц и незарегистрированных организаций, занимающихся политической деятельностью на иностранные деньги, к НКО-иноагентам — шаг разумный. Российские граждане должны знать, в чьих именно интересах они работают», — заключил Малькевич.