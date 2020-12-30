Adidas выпустит экокроссовки из «грибной кожи»

Производитель спортивной одежды Adidas рассказал о своей новой разработке — обуви из кожи растительного происхождения. Например, из такого материала можно сделать кроссовки.

Вместо того чтобы использовать животную кожу или искусственные материалы, мы решили взять натуральный продукт. Кроссовки будут производиться из мицелия, вегетативного тела грибов. В этом нам помогут партнеры, — заявили представители Adidas.

В компании давно задумывались над тем, чтобы отказаться от использования натуральной кожи. Среди покупателей Adidas много веганов, которые предпочитают экопродукцию.

Первыми из эколинейки компании стали кроссовки Stan Smith. В этом году в Adidas пообещали выпустить еще несколько моделей, в которых не будет использоваться натуральный мех.

Модель Stan Smith. Adidas

Помимо того, что новые кроссовки будут актуальны для защитников животных, компания угодила и природоохранным организациям, которые борются со снижением объема пластикового загрязнения. Чтобы поддержать эту инициативу, Adidas пообещала в 2021 году выпустить 15 миллионов пар обуви, изготовленной из переработанной пластмассы.

Мусор, который пойдет на изготовление кроссовок, будет собран на пляжах и побережьях мира.

Также компания начала делать новый материал для обуви из переработанного хлопка. Согласно официальному сайту Adidas, с 2021 год 60% моделей компании будут содержать экоматериалы.