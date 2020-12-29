СБУ обвинила Россию в попытке украсть секретное «супероружие»

В Киеве рассказали о якобы предпринятой Москвой попытке выкрасть чертежи засекреченной ракеты «Нептун».

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Facebook о «пресечении деятельности четырех агентурных сетей» и «задержании 11 российских агентов».

Как утверждают в ведомстве, один из них украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун», который в Киеве считают своим «супероружием».

Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа назвал этот комплекс прорывом в ракетостроении, а Украину — одной из немногих стран в мире, имеющих технологические мощности для создания таких ракет.

В свою очередь экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов похвастался тем, чтo «Нeптуны» якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.

Как отмечает «РИА Новости», в действительности «инновационность» этого вооружения значительно преувеличена. Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отметил, что крылатая ракета противокорабельного комплекса «Нептун» — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. Она была изготовлена на основе российской ракеты X-35, которая выпущена почти 20 лет назад. Поэтому никакой военной тайны «Нептун» не представляет.

В июле Неижпапа заявил, что украинские власти не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области. При этом он отметил, что Киев рассчитывает на мощь ракетного комплекса «Нептун».

Комментируя заявление командующего ВМС Украины, первый замглавы комитета ГД по обороне Герой России Андрей Красов выразил мнение, что для Украины «все закончится печально» в случае, если она решится на военную конфронтацию с Россией. По его словам, украинские вооруженные силы к реальным боевым действиям не готовы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также заметил, что Киеву воевать нечем.