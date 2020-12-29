Депутаты указали Зюганову на террор, развязанный Грудининым против детей

Депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В своем послании они выразили возмущение по поводу отвратительного поведения главы ЗАО «Совхоз имени Ленина» и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина. Речь идет о непрекращающихся попытках предпринимателя выгнать из здания Дворца культуры кружки и секции, где занимается более 600 детей.

В письме отмечается, что бизнесмен, являясь в Поселке совхоза имени Ленина монополистом в сфере предоставления коммунальных услуг, отключил ДК от электричества. Из-за этого дети не могут полноценно заниматься творчеством.

Сейчас Павел Грудинин распространяет слухи о якобы рейдерском захвате со стороны конкурентов, запугивает людей и записывает публичные видео, содержащие необоснованные обвинения и клевету. На самом же деле он, пользуясь вашей политической поддержкой и статусом экс-кандидата в президенты, делает ставку на свою безнаказанность, — указано в обращении.

Депутаты уверены, что именно благодаря покровительству со стороны КПРФ Павел Грудинин до сих пор остается безнаказанным.

Еще в обращении говорится, что Видновский городской суд «принял иск от учреждения культуры к ЗАО „Совхоз имени Ленина“ об устранении нарушения права и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах». Таким образом, руководство совхоза не имеет права на ликвидацию ДК до вступления в силу решения суда, передает Life.