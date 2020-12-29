Депздрав Москвы назвал число скончавшихся в ноябре от COVID-19
- 29 декабря 2020, 18:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ноябре число летальных исходов среди заболевших коронавирусом в Москве сократилось по сравнению с октябрем на 11%.
Смертность от COVID-19 составила с начала эпидемии от 2,23% до 3,38%, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Всего в ноябре в столице умерли 14 456 человек, что на 48,6% (4 730 случая) больше, чем в том же месяце 2019 года.
«Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4 696 случаев», — приводит сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что за весь период пандемии летальность от коронавирусной инфекции составила 2,23%, если учитывать только случаи, где COVID-19 явился основной причиной, и 3,83%, если учесть все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
В конце ноября Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в октябре коронавирус стал основной причиной смерти у 2235 человек. Это на 311% больше, чем в сентябре, когда COVID-19 был указан в качестве основной причины смерти в документах у 543 человек. Всего, по данным ведомства, в октябре в столице умерли 3573 заразившихся коронавирусом.
По данным оперштаба на утро 29 декабря, в Москве за последние сутки подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек.
За весь период пандемии в Москве выявили 798 098 инфицированных, скончались 11 064 человека.
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