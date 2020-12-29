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001506

Дрон-жучок сможет провести разведку даже в непогоду

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© BAE Systems

© BAE Systems

Компания BAE Systems представила свою новую разработку — минидрон, который идеально подходит для разведки. Аппарат весит всего 200 грамм, но, несмотря на такой небольшой вес, он легко справляется с сильным ветром.

Сейчас на рынке много дронов, которые выполняют различные функции. Практически все маленькие дроны имеют существенный недостаток: они могут работать лишь при хороших погодных условиях. Мы решили сделать что-то совершенно новое, — пишут исследователи.

Разработчики хотели создать маленький дрон, который сможет сохранять траекторию даже при сильном ветре. Новый дрон-разведчик выдерживает скорость ветра в 35 узлов (65 км/ч) и порывы до 45 узлов (83 км/ч) при максимальной скорости собственного полета 80 км/ч.

Дрон может работать автономно около 40 минут и передавать данные на расстояние до двух километров.

© BAE Systems

© BAE Systems

Модель сделана специально для военных, которым нужно совершить быструю разведку. BAE Systems уверяет, что это единственный нанокоптер, способный летать в суровых погодных условиях. Дрон работает на качественной сети, которая позволяет быстро и надежно передавать данные.

Так как аппарат будет выполнять разведывательные функции, его сделали максимально прочным. Даже при падении вероятность повреждения минимальна. Аппарат уже протестировали в различных погодных условиях, что подтвердило его надежность.

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