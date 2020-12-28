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Могли ли неандертальцы болеть коронавирусом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, могли ли неандертальцы болеть коронавирусом. Дело в том, что этой осенью ученые предположили, что основной генетический фактор риска тяжелой формы COVID-19 унаследован от неандертальцев

Несмотря на то, что это довольно-таки смелое заявление, ученые смогли подтвердить свою гипотезу.

Команда обнаружила, что тяжелое заболевание COVID-19 связано с конкретными генетическими вариантами в шести генах в области третьей хромосомы, которые происходят непосредственно от неандертальцев.

В новом исследовании ученые пошли еще дальше и обнаружили еще один ген DPP4, который действительно влияет на восприимчивость к коронавирусу. DPP4 участвует в иммунной функции и метаболизме глюкозы. Выяснилось, что DPP4 также является геном рецептора коронавируса MERS.

Ингибиторы DPP4, которые уже используются в клинической практике для лечения диабета, по-видимому, влияют на пациентов с COVID-19.

Проблема с этими исследованиями заключается в том, что у нас есть не так много данных, с которыми мы можем работать. Есть только несколько хороших геномов, доступных из останков скелетов возрастом 120 000 лет и 50 000 лет. Они происходят из Европы и с юга Сибири. Если бы у нас было больше данных, мы смогли бы точнее проследить цепочку развития генома. Не факт, что у неандертальцев был коронавирус, так как этот ген отвечает и за другие заболевания, пишут авторы исследования.

На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около половины жителей Южной Азии имеют гены неандертальцев, которые могут повлиять на тяжесть течения коронавируса.

Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.

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