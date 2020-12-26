Ученый раскрыл секрет омоложения

Выглядеть моложе своих лет человеку позволяет увеличение мышечной массы, заявил профессор факультета спортивного здоровья японского Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита.

Чтобы добиться желаемого результата, необходимо регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин, рекомендует он.

Согласно проведенным исследованиям, занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи, поскольку упражнения на мышцы утолщают кожный покров благодаря повышению содержания компонента под названием бигликан.

Доказано, что люди с более толстой кожей имеют меньше пигментных пятен, морщин и неровностей.

«Для красивой фигуры и правильной осанки необходимы мышцы. Худеющим важно уделить внимание не массе, а увеличению количества мышц и сокращению жировых тканей. Физические упражнения сжигают жир», — цитирует профессора Nihon Keizai.

Он также отметил, что протеин в виде куска рыбы или мяса размером с ладонь сделает процесс формирования мышц более эффективным.

Кроме того, можно использовать порошкообразные протеиновые добавки. Их нужно смешать с водой или молоком, после чего взболтать до растворения. Также можно принимать в пищу протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.

«Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше», — подчеркнул эксперт.

Поскольку на усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, после тренировки лучшего всего употреблять молочные продукты, которые богаты аминокислотой лейцином, стимулирующей мышечный синтез.

Еще одним преимуществом физических упражнений Фудзита назвал улучшение настроения и концентрации, а также снижение стресса и ускорение обмена веществ. «Вы не потолстеете, даже если будете есть столько же, сколько и раньше», — пообещал профессор.

Новое исследование группы ученых из Калифорнийского университета (США) показало, что разведение плазмы крови способно омолодить ткани и обратить некоторые процессы старения вспять.



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