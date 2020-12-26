CDC назвали неявные симптомы Covid-19, на которые люди не обращают внимание
- 26 декабря 2020, 12:40
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Хотя ведущие эксперты в области общественного здравоохранения призывают людей отказаться от поездок на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса, все понимают, что избежать нового всплеска заражений не удастся.
Поэтому эксперты CDC решили напомнить самые частые и не очень симптомы коронавируса.
Специалисты CDC предупреждают, что симптомы нового вируса могут варьироваться от легкой до тяжелой степени. Пенсионеры и люди, которые имеют серьезные сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь легких или сахарный диабет, имеют высокий риск развития таких серьезных осложнений при COVID-19.
Инфицированные могут демонстрировать широкий спектр симптомов, причем большинство симптомов появляются через 2−14 дней после контакта с вирусом.
К наиболее распространенным симптомам относятся следующие:
- Температура или озноб
- Кашель
- Одышка или затрудненное дыхание
- Потеря обоняния
- Потеря вкуса
А вот симптомы, которые часто остаются без внимания. Но они тоже говорят о том, что у вас, вероятно, коронавирус.
- Сильная или легкая усталость
- Боли в мышцах или теле
- Головная боль
- Заложенность носа или насморк
- Тошнота или рвота
- Диарея
Для тех, кто подозревает, что они могли подвергнуться воздействию вируса, или у них есть любой из вышеперечисленных симптомов, диагностический тест может подтвердить, больны ли вы.
Лучший способ предотвратить заражение — это избежать контакта с вирусом, — говорят специалисты CDC.
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