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CDC назвали неявные симптомы Covid-19, на которые люди не обращают внимание

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Хотя ведущие эксперты в области общественного здравоохранения призывают людей отказаться от поездок на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса, все понимают, что избежать нового всплеска заражений не удастся.

Поэтому эксперты CDC решили напомнить самые частые и не очень симптомы коронавируса.

Специалисты CDC предупреждают, что симптомы нового вируса могут варьироваться от легкой до тяжелой степени. Пенсионеры и люди, которые имеют серьезные сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь легких или сахарный диабет, имеют высокий риск развития таких серьезных осложнений при COVID-19.

Инфицированные могут демонстрировать широкий спектр симптомов, причем большинство симптомов появляются через 2−14 дней после контакта с вирусом.

К наиболее распространенным симптомам относятся следующие:

  • Температура или озноб
  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Потеря обоняния
  • Потеря вкуса

А вот симптомы, которые часто остаются без внимания. Но они тоже говорят о том, что у вас, вероятно, коронавирус.

  • Сильная или легкая усталость
  • Боли в мышцах или теле
  • Головная боль
  • Заложенность носа или насморк
  • Тошнота или рвота
  • Диарея

Для тех, кто подозревает, что они могли подвергнуться воздействию вируса, или у них есть любой из вышеперечисленных симптомов, диагностический тест может подтвердить, больны ли вы.

Лучший способ предотвратить заражение — это избежать контакта с вирусом, — говорят специалисты CDC.

Нам важно ваше мнение!

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