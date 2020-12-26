CDC назвали неявные симптомы Covid-19, на которые люди не обращают внимание

Хотя ведущие эксперты в области общественного здравоохранения призывают людей отказаться от поездок на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса, все понимают, что избежать нового всплеска заражений не удастся.

Поэтому эксперты CDC решили напомнить самые частые и не очень симптомы коронавируса.

Специалисты CDC предупреждают, что симптомы нового вируса могут варьироваться от легкой до тяжелой степени. Пенсионеры и люди, которые имеют серьезные сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь легких или сахарный диабет, имеют высокий риск развития таких серьезных осложнений при COVID-19.

Инфицированные могут демонстрировать широкий спектр симптомов, причем большинство симптомов появляются через 2−14 дней после контакта с вирусом.

К наиболее распространенным симптомам относятся следующие:

Температура или озноб

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Потеря обоняния

Потеря вкуса

А вот симптомы, которые часто остаются без внимания. Но они тоже говорят о том, что у вас, вероятно, коронавирус.

Сильная или легкая усталость

Боли в мышцах или теле

Головная боль

Заложенность носа или насморк

Тошнота или рвота

Диарея

Для тех, кто подозревает, что они могли подвергнуться воздействию вируса, или у них есть любой из вышеперечисленных симптомов, диагностический тест может подтвердить, больны ли вы.

Лучший способ предотвратить заражение — это избежать контакта с вирусом, — говорят специалисты CDC.