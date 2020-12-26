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В ЮАР возмутились высказываем британских властей о новом африканском штамме

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Министр здравоохранения ЮАР отверг заявление британских властей о том, что новый вариант коронавируса в стране является более заразным или опасным, чем аналогичный вариант в Великобритании.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более трансмиссивным, чем вариант Соединенного Королевства, как это было сказано министром здравоохранения Великобритании, — заявили эксперты здравоохранения ЮАР.

Действительно, на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что новый штамм вызывает более тяжелые заболевания или увеличивает риск смерти.

Возмущение африканских властей началось после того, как британский ученый Мэтт Хэнкок заявил, что штамм ЮАР «весьма опасен, потому что он может передаваться еще быстрее, чем британсикий».

Слова британского министра создали ошибочное впечатление, что штамм, возникший в ЮАР, был главной причиной второй волны коронавируса в Великобритании.

© pixabay.com

© pixabay.com

Африканские ученые указали на свидетельства того, что британский штамм, несущий сходную с южноафриканской мутацию, появился еще в сентябре в юго-восточном графстве Кент. Это примерно за месяц до того, как появился южноафриканский вариант.

Запрет на поездки между Великобританией и ЮАР — это неудачное решение, добавил министр здравоохранения ЮАР.

Южная Африка — это страна, наиболее пострадавшая от на континенте, где на сегодняшний день зарегистрировано около миллиона заболевших и 26 000 умерших от коронавируса. За последние два дня было выявлено около 14 000 положительных случаев заболевания.

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