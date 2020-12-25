Приезжающих в Турцию туристов обязали иметь справку о тесте на COVID-19

C 28 декабря в Турции станет обязательным предъявлять при въезде в страну воздушным транспортом справки о тестировании на коронавирус методом ПЦР.

Такие правила установил Минздрав страны.

У въезжающих наземными видами транспорта справки начнут требовать с 30 декабря.

При отсутствии справки обяжут проходить карантин по месту пребывания.

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, новые правила касаются всех, кто прибывает в страну из заграничных поездок.

«Мы усиливаем меры безопасности. Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря должен представить отрицательный тест ПЦР на коронавирус. Для прибывающих по суше норма начнет действовать с 30 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее из-за выявленного нового штамма COVID-19 Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина предположила, что введение Турцией требования об обязательных тестах на коронавирус вряд ли приведет к аннуляциям туров на новогодние праздники. «Мне кажется, процедура сдачи тестов уже народ не пугает, она отработана и сделать это несложно», — сказала она в интервью «Интерфаксу».

Как сообщал ridus.ru, в турецких отелях в Новый год и на время новогодних праздников вводится комендантский час. С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января запрещается проведение любых развлекательных программ. В гостиницах будут запрещены балы, праздничные обеды и ужины, концерты, танцы, караоке. После 22:00 в отелях запрещено любое музыкальное сопровождение, в том числе в ресторанах. Еду можно будет заказать только в свой номер.

Согласно результатам опроса россиян, 29% респондентов ответили, что лучше никуда не поедут, чем сделают прививку от коронавирусной инфекции. 19% участников опроса заявили, что откажутся от поездки, если будет запрещено покидать территорию отеля. Примерно столько же — 18% — предпочтут остаться дома в случае обязательного карантина до или после путешествия.