Еще одна страна заявила о высокой эффективности китайской вакцины от Covid

Экспериментальная вакцина COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac, эффективна на 91,25%, сообщили власти Турции.

Местные эксперты здравоохранения заявили, что вывод основан на результатах третьей фазы испытаний.

Речь идет про инактивированную вакцину CoronaVac, разработанную компанией Sinovac Biotech. В Турции эту вакцину испытал на себе 7371 доброволец.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил на пресс-конференции, что результаты соответствуют ожиданиям. Местные власти считают, что вакцина может быть еще более эффективна.

По сообщениям СМИ, Sinovac отложила объявление результатов поздних стадий испытаний до января, чтобы консолидировать данные из других стран, где проводились испытания. Уровень эффективности, объявленный Турцией, еще будет проверяться.

Коджа сказал, что первая партия из трех миллионов доз вакцины будет отправлена в Турцию в воскресенье вечером и прибудет в понедельник. Первоначально предполагалось, что вакцины поступят в Турцию 11 декабря.

На днях Турция подписала соглашение на поставку 50 миллионов доз вакцины. Министр здравоохранения также сообщил, что страна может получить 4,5 миллиона доз до конца марта и будет иметь возможность купить около 30 миллионов доз.

В первую очередь в Турции будут вакцинировать людей из групп риска — пенсионеров и медиков.

