найти ×
   
  • USD -1.15
    73.69
  • EUR -1.47
    89.87
СохранитьСохранено0
×

002881

Еще одна страна заявила о высокой эффективности китайской вакцины от Covid

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Экспериментальная вакцина COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac, эффективна на 91,25%, сообщили власти Турции.

Местные эксперты здравоохранения заявили, что вывод основан на результатах третьей фазы испытаний.

Речь идет про инактивированную вакцину CoronaVac, разработанную компанией Sinovac Biotech. В Турции эту вакцину испытал на себе 7371 доброволец.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил на пресс-конференции, что результаты соответствуют ожиданиям. Местные власти считают, что вакцина может быть еще более эффективна.

По сообщениям СМИ, Sinovac отложила объявление результатов поздних стадий испытаний до января, чтобы консолидировать данные из других стран, где проводились испытания. Уровень эффективности, объявленный Турцией, еще будет проверяться.

© pixabay.com

© pixabay.com

Коджа сказал, что первая партия из трех миллионов доз вакцины будет отправлена в Турцию в воскресенье вечером и прибудет в понедельник. Первоначально предполагалось, что вакцины поступят в Турцию 11 декабря.

На днях Турция подписала соглашение на поставку 50 миллионов доз вакцины. Министр здравоохранения также сообщил, что страна может получить 4,5 миллиона доз до конца марта и будет иметь возможность купить около 30 миллионов доз.

В первую очередь в Турции будут вакцинировать людей из групп риска — пенсионеров и медиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
22345076читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
1541048260читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Видели ночь»: солнечное затмение погрузило во мрак Аргентину

В соцсетях поделились фотографиями и видеозаписями.

2011497читать позжечитаю позже

Космос
NASA сообщило о новом потенциально опасном астероиде09 декабря

Объект благополучно миновал Землю 7 декабря.

-204152читать позжечитаю позже