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Пашинян заявил о готовности уйти с поста премьера

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© ТАСС

© ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост.

При этом он подчеркнул, что уйдет в отставку «только по решению народа».

«Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время», — написал политик в Facebook.

Он также пригласил политические силы Армении для консультаций по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Пашинян отметил, что действия оппозиции с требованием отставки премьер-министра не получили поддержки народа. По его словам, количество сторонников оппозиции достигло минимума, уличные процессы ослабли.

«Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу проявить небрежное отношение к доверенной мне народом власти, должности премьера», — добавил он.

Глава правительства заявил, что судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства должен решить народ своим свободным волеизъявлением.

Как писал ранее ridus.ru, 14 декабря пресс-служба премьер-министра Армении опровергла слухи о его внезапной отставке. Сообщения в Telegram различных агентств, телеканалов и «медийных персон» на эту тему были названы «несерьезными». Короткие записи о том, что Никол Пашинян ушел в отставку появились в каналах мессенджера в ночь на 14 декабря.

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