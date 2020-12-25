Военного из Волгограда приговорили к 15,5 годам за производство наркотиков

Военнослужащий из Волгограда Владимир Аляев был признан виновным в организации нарколаборатории.

Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда, в августе 2019 года Аляев откликнулся на объявление о высокооплачиваемой работе, размещенное в интернете. В итоге он согласился производить и продавать наркотики в Волгограде.

Аляеву нужно было найти помещение для производства наркотиков, разместить там оборудование и химические вещества. В его обязанности также входило осуществлять «закладку» тайников с наркотиками в Волгограде для передачи их другим участникам ОПГ.

«28 октября 2019 года Аляев арендовал в Волгограде дом, где оборудовал лабораторию по производству наркотиков. В ноябре он получил посылку весом 160 кг, содержащую вещества, необходимые для изготовления наркотиков», — приводит сообщение «Интерфакс».

Аляева судили по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Как писал ранее ridus.ru, бывшего участника популярной телепередачи «Давай поженимся» Романа Жаровского обвинили в торговле наркотиками в особо крупном размере.

Также сообщалось, что экспертиза выявила наркотики в крови рэпера Эльмина Гулиева, который вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы.