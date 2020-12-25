Мясников рассказал, возможно ли повторное заражение COVID-19

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятным повторное инфицирование коронавирусом по истечению всего нескольких месяцев.

Он отметил, что зарегистрированы лишь единичные подобные случаи.

По мнению Мясникова, все дело в тестах на COVID-19.

«Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов — не значит заболеть повторно», — написал он в своем Telegram-канале.

Врач обратил внимание, что у многих положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы.

В качестве примера он привел результаты исследования, проводившегося в Южной Корее. По его словам, ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов, у которых спустя некоторое время тест вновь стал положительным, не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре. Более того, отследив 790 контактов этих пациентов, исследователи не обнаружили ни одного заразившегося, подытожил телеведущий.

Ранее сообщалось, что австралийские исследователи изучили образцы крови пациентов с коронавирусом и выяснили, что инфицированные COVID-19 обладают иммунитетом для защиты от повторного заражения как минимум восемь месяцев.

Как писал ridus.ru, в мире есть несколько десятков человек, повторно заразившихся COVID-19. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев допускает, что такие люди есть и в нашей стране, однако он не знает, вошли ли они в официальную статистику.

По словам Пальцева, повторное заражение COVID-19 протекает тяжелее первого. Помимо поражения легких, у людей развиваются гепатиты, миокардиты, а также острые гастроэнтериты, приводящие к тяжелой диарее.