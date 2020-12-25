Российский банк обманул хоккеиста Александра Радулова на 1,5 млрд рублей

Александр Радулов, играющий в хоккейном клубе НХЛ «Даллас Старз», лишился полутора миллиардов рублей, которые накопились с 2015 года на его счету в одном из российских банков.

Хотя у банка отозвали лицензию, в финансовой организации спортсмена убеждали, что «деньги все еще работают», и уговаривали его не заявлять в полицию.

Прилетев в этом году в Россию, Радулов изучил документы и выяснил, что его обманули на полтора миллиарда рублей.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман, — рассказал „360“ адвокат хоккеиста Сергей Ташков. — Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать».

Ташков добавил, что среди обманутых этим банком оказались еще ряд спортсменов. По его словам, несколько лет назад было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако пострадавших не нашли, поскольку аферисты сумели убедить своих клиентов, что их деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.

Когда все вскрылось, банкиры начали вести себя агрессивно. В частности, они связались с менеджерами Радулова в НХЛ и пригрозили, что запросят информацию обо всех налогах хоккеиста в США. Адвокат считает эту угрозу довольно странной, так как в США невозможно не платить налоги.

«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: „Дураки, что ли?“ <...> Мы приняли решение это осветить», — поделился с телеканалом Ташков.

Как писал ранее ridus.ru, бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин намерен взыскать с МВД 47 миллионов рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

Напомним, Алдонин оказался в числе обманутых вкладчиков, среди которых такие звезды российского футбола, как Дмитрий Сычев, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка и Юрий Никифоров.