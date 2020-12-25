Совфед одобрил закон о повышении предельного возраста молодежи

Совет Федерации одобрил новый закон о молодежной политике, принятый недавно Госдумой. Документ предполагает повышение возраста молодежи до 35 лет включительно. Таким образом, численность молодежи в РФ автоматически увеличится на 12,7 миллиона человек и достигнет 41 миллиона.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, в документа закрепили такие понятия, как «молодой специалист», «специалист по работе с молодежью» и «самореализация молодежи».

Кроме того, была проведена доработка статьи, которая посвящена основным направлением работы с молодежью. Так, в российском законодательстве впервые нашли отражение органы молодежного самоуправления. Согласно новому закону, подобные органы могут теперь создаваться при всех органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.

Также законопроект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях власти. Это позволит существенно усовершенствовать программы поддержки молодого поколения России, повысить социально-экономическую и политическую активность молодежи.



Увеличение предельного возраста молодежи — это «очень актуальный аспект», поскольку продолжительность жизни в нашей стране стала выше, рассказал ранее в интервью ridus.ru руководитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

«Многие люди, которым сейчас слегка за тридцать, активно формируют молодежную повестку, однако участвовать в грантовых конкурсах того же Федерального агенства по делам молодежи они, к сожалению, не могут. Возраст не позволяет. Аналогичным образом обстоит ситуация с участием в различных молодежных форумах. В общем, сама жизнь говорит нам о том, что возраст молодежи необходимо повысить», — заключил Ковалев.