Витамин D и коронавирус: что говорят последние исследования
- 25 декабря 2020, 14:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых опубликовала статью, в которой собраны последние исследования, касающиеся приема витамина D и течения коронавируса.
Десятки недавних исследований показали, что прием витамина D положительно влияет на ход течения болезни. Люди с нормальным уровнем витамина D, как правило, легче переносили коронавирус.
Если вы не знаете, как еще обезопасить себя от COVID-19, то просто сдайте кровь на уровень витамина D и в случае отклонения от нормы восполните дефицит, советуют медики.
Люди с низким содержанием витамина D, которые заболели коронавирусом, имеют высокие риски осложнений, необходимости подключения к аппарату ИВЛ и летального исхода.
Дополнительные исследования показали, что девять из десяти смертей от COVID-19 можно было бы предотвратить, если бы люди имели достаточный уровень витамина D.
Зимой уровень витамина D снижается, потому что мы меньше бываем на улице и видим солнце. Людям нужно проводить по крайней мере 20 минут под солнечным светом каждый день, чтобы получить достаточное количество витамина.
Для жителей северных широт врачи настоятельно рекомендуют прием БАДов с витамином D, чтобы восполнить дефицит. Во многих больницах медики включили витаминные добавки в схему лечения коронавируса.
Помимо стандартных лекарств пациентам вводят от 20 000 до 60 000 единиц витамина D.
Витамин D — это один из самых простых и доступных способов помочь себе защититься от COVID-19 и других вирусных заболеваний. Витамин D стоит недорого и продается в любой аптеке. Но перед началом приема обязательно узнайте свой уровень витамина, — советуют исследователи.
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