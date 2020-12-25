Витамин D и коронавирус: что говорят последние исследования

Международная команда ученых опубликовала статью, в которой собраны последние исследования, касающиеся приема витамина D и течения коронавируса.



Десятки недавних исследований показали, что прием витамина D положительно влияет на ход течения болезни. Люди с нормальным уровнем витамина D, как правило, легче переносили коронавирус.

Если вы не знаете, как еще обезопасить себя от COVID-19, то просто сдайте кровь на уровень витамина D и в случае отклонения от нормы восполните дефицит, советуют медики.

Люди с низким содержанием витамина D, которые заболели коронавирусом, имеют высокие риски осложнений, необходимости подключения к аппарату ИВЛ и летального исхода.

Дополнительные исследования показали, что девять из десяти смертей от COVID-19 можно было бы предотвратить, если бы люди имели достаточный уровень витамина D.

Зимой уровень витамина D снижается, потому что мы меньше бываем на улице и видим солнце. Людям нужно проводить по крайней мере 20 минут под солнечным светом каждый день, чтобы получить достаточное количество витамина.

Для жителей северных широт врачи настоятельно рекомендуют прием БАДов с витамином D, чтобы восполнить дефицит. Во многих больницах медики включили витаминные добавки в схему лечения коронавируса.

Помимо стандартных лекарств пациентам вводят от 20 000 до 60 000 единиц витамина D.

