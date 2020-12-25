В Великобритании прогнозируют рост смертности в 2021 году

Мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в среднем на 56% более заразен, чем оригинальная версия.

Напомним, что быстро распространяющийся «британский» штамм, появившийся на юго-востоке Англии в ноябре, вероятно, увеличит число госпитализаций и смертей от COVID в следующем году.

Исследователи, сосредоточившись на юго-востоке и востоке Лондона, заявили, что до сих пор неясно, является ли мутировавший штамм более или менее смертоносным, чем его предшественник.

Тем не менее смертность, по нашим прогнозам, будет увеличиваться в 2021 году. Во многом на это повлияют новогодние праздники, когда люди, несмотря на запреты, все равно встретятся со своими родственниками и друзьями, — пишут исследователи.

Ученые предупреждали, что ужесточение карантинных мер, начавшееся в Англии в ноябре, вряд ли предотвратит рост числа инфекций, если только начальные и средние школы и университеты также не уйдут на карантин.

На днях Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер на время рождественских праздников. Он заявил, что новый штамм вируса может быть на 70% заразнее.

Открытие нового штамма вызвало тревогу во всем мире. Многие страны быстро ввели запреты на поездки в Великобританию.