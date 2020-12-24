Эксперты отметили формирование в Москве коллективного иммунитета к COVID-19

На столицу приходится около 30% новых случаев заражения коронавирусом, в то время как остальные 70% — на регионы.

По мнению специалистов, это вызвано формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета.

Как уточнил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко, только 27,5% новых случаев COVID-19 приходится на столицу, остальное дают регионы.

«По моей информации, непростая ситуация с заболеваемостью складывается в Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае, — рассказал он в интервью газете „Известия“. — Более-менее благополучная картина лишь на самых отдаленных от центра территориях».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов отметил, что в Москве уже переболело много людей, а, следовательно, коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. «В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор в беседе с изданием.

Леонов признал эпидемиологическую ситуацию в целом стабильной и призвал сохранить этот курс в новогодние каникулы.

© Максим Мишин/ТАСС

Ранее главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что Москва первая в России заметит снижение числа заразившихся коронавирусом. Это должно случиться уже в конце января. Спустя примерно месяц подобная динамика будет отмечаться и в остальных регионах страны, предположил он.

Однако, по его словам, до начала лета в столице ежедневно будет выявляться не менее 2−3 тысяч новых инфицированных. По всей России этот показатель составит 10−12 тысяч человек в день в тот же период.

По данным оперштаба на утро 24 декабря, в столице за последние сутки выявлено 8203 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1772 пациента с коронавирусом, при этом из больниц выписали 1858 человек. На ИВЛ в московских стационарах находятся 504 человека.