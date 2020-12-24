Эксперты отметили формирование в Москве коллективного иммунитета к COVID-19
- 24 декабря 2020, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На столицу приходится около 30% новых случаев заражения коронавирусом, в то время как остальные 70% — на регионы.
По мнению специалистов, это вызвано формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета.
Как уточнил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко, только 27,5% новых случаев COVID-19 приходится на столицу, остальное дают регионы.
«По моей информации, непростая ситуация с заболеваемостью складывается в Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае, — рассказал он в интервью газете „Известия“. — Более-менее благополучная картина лишь на самых отдаленных от центра территориях».
В свою очередь член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов отметил, что в Москве уже переболело много людей, а, следовательно, коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. «В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор в беседе с изданием.
Леонов признал эпидемиологическую ситуацию в целом стабильной и призвал сохранить этот курс в новогодние каникулы.
Ранее главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что Москва первая в России заметит снижение числа заразившихся коронавирусом. Это должно случиться уже в конце января. Спустя примерно месяц подобная динамика будет отмечаться и в остальных регионах страны, предположил он.
Однако, по его словам, до начала лета в столице ежедневно будет выявляться не менее 2−3 тысяч новых инфицированных. По всей России этот показатель составит 10−12 тысяч человек в день в тот же период.
По данным оперштаба на утро 24 декабря, в столице за последние сутки выявлено 8203 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1772 пациента с коронавирусом, при этом из больниц выписали 1858 человек. На ИВЛ в московских стационарах находятся 504 человека.
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