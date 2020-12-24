найти ×
   
  • USD
    74.84
  • EUR
    91.35
СохранитьСохранено0
×

001734

Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

Small f632c44589
© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

2021 год в России может быть объявлен Годом науки и технологий. Соответствующую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, идея посвятить следующий год науке и технологиям неоднократно обсуждалась с представителями МГУ им. Ломоносова и других вузов страны, передает ТАСС.

«Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека», — сказал Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании и экологии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19
2016094читать позжечитаю позже
Еда
Стоит ли ругать себя за лишний кусок торта
3012654читать позжечитаю позже

главное


Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео

Ходить по проводам, потолку и лопате через ручей совсем не проблема!

40057236читать позжечитаю позже

Юмор
«Для тебя я и Луну достану»: кот совершил ловкий прыжок ради дамы сердца23 декабря

Дотянуться до воздушного шара тоже было непросто.

108472читать позжечитаю позже