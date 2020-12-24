Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

2021 год в России может быть объявлен Годом науки и технологий. Соответствующую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, идея посвятить следующий год науке и технологиям неоднократно обсуждалась с представителями МГУ им. Ломоносова и других вузов страны, передает ТАСС.

«Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека», — сказал Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании и экологии.