Врач рассказала, какие витамины стоит пить зимой для поднятия иммунитета

С наступлением холодов мы отчетливо понимаем, что крепкий иммунитет — это залог нашего здоровья. Это особенно важно во время пандемии и сезона гриппа.

«Ридус» сделал подборку самых популярных витаминов, которые чаще всего покупают зимой. Оправданна ли популярность этих БАДов?

Витамин С

В прошлом люди сильно страдали от цинги. Особенно часто эта болезнь донимала моряков. Причина ее развития кроется в нехватке витамина С, который содержится в цитрусовых. Позднее этот витамин получил широкую популярность.



Но сейчас витамин С связывают не с цингой, а с обычными ОРВИ или гриппом. Считается, что прием этого витамина укрепляет иммунитет. Но все не так просто.

Многие ошибочно думают, что прием витамина С защищает от вирусных инфекций. Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Это относится как к БАДам, так и к продуктам, содержащим витамин С. Но прием витамина С необходим, например, во время болезни. Так быстрее проходят симптомы простуды, и человек восстанавливается лучше, — пояснила ridus.ru член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук педиатр Ирина Добрецова.

Витамин D

Зимой большинство людей страдают от дефицита солнечного света. Солнце является основным условием синтеза витамина D, который необходим для здоровья иммунной системы. Те, кто на регулярной основе не принимает витамин D, чаще болеют в осенне-зимний период.



Если вы начали пить витамин D в декабре, то вы не сможете восполнить его дефицит в столь короткий срок.

Врачи рекомендуют принимать биодобавки с витамином D в стандартной дозировке круглогодично. Так вы всегда будете «при оружии» даже в сезон гриппа.

Витамин А

Еще один важный помощник иммунитета — это витамин А. Он отвечает за выработку иммуноглобулина А на слизистых оболочках, повышая их устойчивость к воздействию вредных бактерий и вирусов.



Также этот витамин благотворно влияет на работу Т- и В-клеток, которые являются частью иммунной системы. Именно они помогают нашему организму бороться с гриппом, коронавирусом и другими болезнями.

Витамин А накапливается в печени, поэтому ежедневное пополнение его запаса не обязательно. Врачи обычно рекомендуют разнообразно питаться, чтобы этот витамин присутствовал в организме в достаточном количестве.



Например, много витамина А содержится в куриной печени, моркови, рыбе и персиках.