Названа неожиданная польза дешевого лекарства от давления

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что метолазон — лекарство от гипертонии — может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Дешевое лекарство от высокого давления протестировали на круглых червях. Но ученые предполагают, что на человека препарат будет оказывать схожий эффект.

Дело в том, что лекарство воздействует на митохондрии — крошечные структуры, которые играют большую роль в процессе старения. По мере того как мы взрослеем, митохондрии становятся все менее активными, и в поисках средств, увеличивающих продолжительность жизни, некоторые ученые ищут способы восстановить эти фундаментальные структуры.



Когда митохондрии повреждены, иногда запускается процесс, называемый ответом митохондриального развернутого белка. Этот механизм включает в себя восстановление митохондрий, и некоторые исследователи, занимающиеся проблемами старения, подозревают, что мы могли бы жить дольше, если бы этот процесс можно было активировать с помощью лекарства.

Несмотря на то, что старение не является болезнью, лекарства могут замедлить его и смягчить или предотвратить его негативное воздействие на наше здоровье, — считают авторы нового исследования.

В своей работе специалисты с помощью метода редактирования генома CRISPR/Cas9 сделали так, что ген hsp-6 начал светиться. Известно, что hsp-6 сильно экспрессируется в процессе ответа митохондриального развернутого белка.

Свечение облегчило наблюдение изменений в этом гене, поясняют специалисты. Далее ученые смотрели, как ведет себя ген, когда червям давали различные лекарства.

Лучше всего ген реагировал на метолазон — обычное лекарство, используемое для лечения высокого кровяного давления. Оно используется в клинической практике почти 50 лет.

Тем не менее исследования продолжаются. Ученые надеются, что дальнейшая работа принесет результаты.