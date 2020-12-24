В США рассказали, когда можно будет вернуться к «докоронавирусной жизни»

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, рассказал, когда США смогут вернутся к привычной «докоронавирусной» жизни.

По его мнению, если программа вакцинации будет идти так же успешно, как и сейчас, американцы достигнут коллективного иммунитета к следующему лету.

Можно играть свадьбы в июне или июле. За полгода, если все пойдет по плану, мы сможем обеспечить хороший процент вакцинированных, — говорит Фаучи.

В США в первую очередь будут вакцинированы люди из групп риска. Это жители домов престарелых, медицинские работники, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Группы риска должны быть полностью вакцинированы к марту-апрелю.

К июлю в США будет вакцинировано от 70 до 85% населения. Поэтому все масштабные культурные и спортивные мероприятия перенесены на лето 2021 года.

Напомним, что массовая вакцинация в США началась на прошлой неделе. Были привиты уже несколько сотен тысяч человек, в основном медики, работающие в «красной зоне».

Ожидается, что до конца года темпы вакцинации увеличатся, если Moderna получит федеральное разрешении. Сейчас в США используют вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

