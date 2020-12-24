найти ×
   
  • USD -0.62
    74.84
  • EUR -0.63
    91.35
СохранитьСохранено0
×

001717

В США рассказали, когда можно будет вернуться к «докоронавирусной жизни»

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, рассказал, когда США смогут вернутся к привычной «докоронавирусной» жизни.

По его мнению, если программа вакцинации будет идти так же успешно, как и сейчас, американцы достигнут коллективного иммунитета к следующему лету.

Можно играть свадьбы в июне или июле. За полгода, если все пойдет по плану, мы сможем обеспечить хороший процент вакцинированных, — говорит Фаучи.

В США в первую очередь будут вакцинированы люди из групп риска. Это жители домов престарелых, медицинские работники, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Группы риска должны быть полностью вакцинированы к марту-апрелю.

К июлю в США будет вакцинировано от 70 до 85% населения. Поэтому все масштабные культурные и спортивные мероприятия перенесены на лето 2021 года.

Напомним, что массовая вакцинация в США началась на прошлой неделе. Были привиты уже несколько сотен тысяч человек, в основном медики, работающие в «красной зоне».

Ожидается, что до конца года темпы вакцинации увеличатся, если Moderna получит федеральное разрешении. Сейчас в США используют вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Медальон с таинственным минералом: во Франции создали защиту от COVID-19
003883читать позжечитаю позже
Космос
NASA сообщило о новом потенциально опасном астероиде
-204112читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1531048260читать позжечитаю позже

Спорт
Одна на всех: российские клубы остались с единственной победой в еврокубках11 декабря

Это говорит о глубоком кризисе в отечественном футболе.

-308769читать позжечитаю позже