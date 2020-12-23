Туристы, отбой: в Таиланде началась новая волна коронавируса
- 23 декабря 2020, 17:25
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Таиланд усиленно боролся с пандемией COVID-19 весь год и благодаря строгим карантинным мерам держал вирус под контролем. Однако в последние дни местные эксперты здравоохранения говорят о начале новой вспышки.
Недалеко от Бангкока участились случаи заболевания коронавирусом среди рабочих-мигрантов. Увеличение числа заболевших зафиксировано в десяти других провинциях Таиланда.
Власти Бангкока приказали тайцам строго соблюдать все меры безопасности: сохранять санитарную дистанцию, носить маски, измерять температуру при входе в храм, на рынок, парк и ТЦ.
Премьер-министр Таиланда заявил, что восстановление экономики страны будет замедлено и в ближайшее время открытие границ не планируется.
Сейчас мы увидели, что слишком расслабленное отношение к мерам предосторожности во время пандемии может привести к еще большим экономическим трудностям, — заявили местные власти.
На прошлой неделе в стране хотели ослабить меры безопасности для прибывающих. Всем, кто приезжает в Таиланд, нужно проходить обязательный 14-дневный карантин, и его хотели сократить. Теперь ожидать ослабления мер не приходится.
В понедельник и вторник на этой неделе в стране наблюдался прирост количества новых случаев заболевания. Практически все заболевшие — рабочие-мигранты.
На 23 декабря 2020 года в Таиланде зафиксировано 5762 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 46 человек. Это самые высокие показатели в стране за все время пандемии.
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