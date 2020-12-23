Путин поддержал инициативу «Единой России» об увеличении выплат врачам

Президент России Владимир Путин распорядился удвоить выплаты медикам, которые будут работать с коронавирусными пациентами в период новогодних праздников. Ранее с этой инициативой к главе государства обратилась партия «Единая Россия».

В Трудовом кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение об удвоении выплат является «справедливым», поскольку «не все врачи получили вакцину от коронавируса, и риск их заражения по-прежнему довольно высок».

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение единороссов сделать 31 декабря выходным по всей стране. По мнению президента, работа 31 декабря «очень своеобразная», а потому в этот день лучше вообще не работать, передает ТАСС.