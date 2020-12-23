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Мужчины или женщины: кто тяжелее переносит ограничения из-за пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что самоизоляция и карантин по-разному сказываются на психологическом здоровье мужчин и женщин.

Оказалось, что во время пандемии COVID-19 женщины гораздо чаще мужчин страдали от ухудшения сна, беспокойства, депрессии и травм.

В ходе исследования специалисты провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 573 человека, средний возраст которых составлял 25,9 года.

Более 66% участников сообщили о снижении качества сна, более 39% респондентов признались, что во время карантина у них возросла тревожность. Симптомы депрессии и тревоги, а также бессонница чаще встречались у женщин.

Как правило, женщины тяжелее переносят ограничения, связанные с пандемией. Их жалобы учащались с увеличением продолжительности периода изоляции, пишут ученые.

Авторы работы предполагают, что женщины больше беспокоятся из-за того, что на них лежит много ответственности. Респонденты-дамы признались, что помимо работы и заботы о детях у них прибавилось дел по дому и хозяйству.

Кроме того, женщины тяжелее воспринимают критическую ситуацию в мире из-за большого сочувствия к пострадавшим от коронавируса. Во время опроса женщины ставили высокие оценки по шкале сочувствия. По мнению экспертов, это означает, что женщины с большей вероятностью будут следовать рекомендациям общественного здравоохранения, таким как мытье рук, санитарное дистанцирование и ношение маски.

Исследователи предполагают, что пол играет не последнюю роль в психологических и поведенческих реакциях на пандемию. И, по их словам, эти различия необходимо учитывать при планировании целевой психологической помощи.

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