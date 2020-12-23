Metro Hop показали, как выглядят аэротакси будущего

Самолеты с коротким взлетом и посадкой (КВП) могли бы стать практической альтернативой СВВП — самолетам вертикального взлета и посадки.

Самолеты СВВП расходуют огромное количество энергии, отрываясь от Земли, резко сокращая дальность полета, поясняют эксперты.

На днях компания Metro Hop представила самолет с коротким взлетом и посадкой нового поколения. Он может легко подняться в воздух, не нуждаясь в большой взлетно-посадочной полосе.

Такие самолеты могут использоваться в качестве аэротакси. КВП использует активную систему шасси, которые вместе с пропеллерами поднимают машину в воздух. На одном из шасси есть электрический двигатель, который обеспечивает быстрое и эффективное ускорение на земле.

© Metro Hop

Сочетание жесткого ускорения с большим размахом крыла означает, что Metro Hop быстро достигает взлетной скорости — компания говорит, что ее полноразмерный прототип поднимется в воздух всего за 25 метров.



Шасси также снабжено рычагами таким образом, что оно может поднимать корпус самолета вверх и вниз, а также наклонять его назад, чтобы увеличить подъемную силу и сопротивление в чрезвычайных ситуациях.

Компания рассматривает этот самолет КВП как альтернативу воздушному такси eVTOL и считает, что взлетно-посадочные полосы длиной около 60 метров, например, на вершине небоскребов могут обеспечить безопасные пассажирские перевозки.