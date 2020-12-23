Передаются ли антитела к Covid-19 от матери плоду

Беременные могут быть особенно подвержены развитию тяжелого течения COVID-19, считают медики. Однако все еще мало данных о том, передается ли вирус плоду и как долго сохраняется иммунитет после болезни у беременной.

В новом исследовании приняли участие 127 беременных в третьем триместре. За время исследования 64 из них заболели коронавирусом.

Беременность — трепетный период для любой женщины, а в пандемию нужно быть особенно осторожной. У нас все еще не так много данных, чтобы с уверенностью сказать, что беременные переносят коронавирус так же, как и небеременные. Важно понимать, что тяжелая форма болезни будет крайне опасна для беременной, так как в этот период большинство лекарств противопоказано, — рассказала ridus.ru доктор медицинских наук акушер-гинеколог Екатерина Васильевна Федорова.

У тех, кто получил положительный результат теста на SARS-CoV-2, исследователи не обнаружили вируса в пуповинной крови или плаценте. Не было никаких свидетельств передачи вируса новорожденным.

Исследователи подозревают, что передача инфекции плоду, скорее всего, невозможна не только из-за отсутствия вируса в крови матери, но и потому, что основные молекулы, с помощью которых SARS-CoV-2 проникает в клетки, отсутствуют в плаценте.

У большинства женщин, получивших положительный результат теста, со временем появились антитела к SARS-CoV-2. Женщины передали часть антител своим детям, но в крайне малой концентрации.



Например, при гриппе от матери малышу передается намного больше антител, говорят ученые.

Беременные женщины являются ключевой группой населения, которую следует учитывать при внедрении вакцин. Это также поднимает вопросы относительно оптимального времени введения вакцины для наилучшей поддержки иммунитета матери и новорожденного, — пишут авторы работы.

Трансплацентарный перенос антител к плоду обычно наиболее интенсивен в третьем триместре, поэтому было неожиданно увидеть такое небольшое количество антител к SARS-CoV-2.