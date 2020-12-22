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Турчак подвел итоги законодательной деятельности единороссов в 2020 году

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© ER.RU

© ER.RU

В «Единой России» подвели итоги законодательной деятельности партии в 2020 году.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, авторами многих законопроектов в уходящем году стали активисты волонтерских организаций и региональных отделений партии.

«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Это очевидная несправедливость и её надо устранить», — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что сейчас «Единая Россия» прорабатывает инициативу волонтеров, которая касается повышения единовременного пособия для беременных женщин. Сейчас это пособие составляет все 600 рублей.

Кроме того, напомнил Турчак, в 2020 году «Единая Россия» стала главным разработчиком законопроектов, которые во многом защитили россиян от разрушительных последствий пандемии коронавируса.

Одной из главных задач стала материальная поддержка граждан. По инициативе партии в два раза увеличили пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 6 752 рублей. Проще стал и сам порядок оформления социальных выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке. Выплаты медикам, работающим в красной зоне, освободили от НДФЛ. Также люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы, — сказал секретарь генсовета.

Немало внимания «Единая Россия» уделила в 2020 году вопросу защиты трудовых прав граждан. Так, по инициативе партии были приняты изменения в Трудовой кодекс, защитившие права работников «на удалекне». С 1 января 2021 года они вступят в силу.

Также благодаря «Единой России» в уходящем году была существенно увеличена поддержка регионов. Теперь на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов будет ежегодно направляться более 700 миллиардов рублей. Кроме того, депутаты-единороссы подготовили поправки, реализация которых в общей сложности потребует дополнительно 30 миллиардов рублей. Они направлены на повышение качества жизни людей — как в городах, так и на селе.

В весеннюю сессию Госдумы «Единая Россия» планирует сосредоточиться на законопроектах о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности и «гаражной амнистии».

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