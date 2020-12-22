Ученые призывают не паниковать по поводу «британского штамма» Covid

Новые штаммы коронавируса, будь то «британский» или «норковый», тревожат общественность. Опаснее ли новая разновидность? Значит ли это, что созданные вакцины не будут работать? Вопросы множатся так же быстро, как и новые типы коронавируса.

Ученые говорят, что есть основания для беспокойства, но новые штаммы не должны вызывать тревогу.

Нет никаких доказательств того, что новый «британский» штамм коронавируса более опасен. Это невозможно понять за такое короткое время, и поводов для паники мы не видим, — заявили ученые.

Беспокойство по поводу нового штамма коронавируса возросло с субботы, когда премьер-министр Великобритании заявил, что новый тип, вероятно, распространялся быстрее, чем предыдущие. Десятки стран приостановили авиасообщение с Великобританией, а в Южной Англии были введены строгие меры изоляции.

Вирусы часто мутируют, поскольку размножаются и перемещаются через популяцию. Большинство мутаций тривиальны. Это изменение одной или двух букв в генетическом алфавите, которое не оказывает большого влияния на способность вызывать болезни, говорит ВОЗ.

Более тревожная ситуация возникает, когда вирус мутирует, изменяя белки на своей поверхности. Так он может выработать устойчивость к антибиотикам.

Когда штамм станет доминирующим? И станет ли? Такое может произойти, если мутация дает новому варианту преимущество: например, помогает ему распространяться легче, чем другим штаммам. Вполне возможно, что именно это и произойдет в Великобритании.

Но британские медики знали о новой мутации коронавируса с сентября 2020 года. Широко распространяться он стал лишь с середины ноября, заявили в Службе общественного здравоохранения Англии.