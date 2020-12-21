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В России произошел обвал цен на подсолнечное масло

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© pixabay.com

© pixabay.com

На прошлой неделе цены на подсолнечник в России упали на 4 075 рублей, составив 35 250 рублей за тонну.

Согласно еженедельному отчету аналитической компании «СовЭкон», почти все переработчики значительно снизили закупочные цены, а некоторые даже полностью прекратили закупки на несколько дней.

После известия о том, что правительство может ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, оно подешевело на 4 525 рублей, до 84 825 рублей за тонну.

В результате предложение подсолнечного масла существенно выросло на прошлой неделе, приводит «Интерфакс» сообщение «СовЭкона».

Вслед за соевым и пальмовым маслом экспортные цены на него повысились на 50 долларов.

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее сообщалось, что Россия ввела экспортную пошлину на подсолнечник и рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Срок действия пошлины — с 9 января по 30 июня 2021 года. Сейчас экспорт подсолнечника облагается пошлиной в 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

На фоне резкого подорожания подсолнечного масла производители и ритейлеры заключили соглашение, в которых обязались до конца I квартала продавать его по фиксированным ценам (95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице).

Если цены на подсолнечное масло не снизятся, может быть введена пошлина в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну, отмечает агентство.

Как заявил 16 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, цены на сахар и подсолнечное масло в рамках соглашений о стабилизации цен на эти продукты должны быть скорректированы в течение пяти дней с даты подписания. По его словам, данные меры будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Напомним, 9 декабря президент Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал не допустить проблем с доступом населения к продуктам питания, напомнив о дефиците во времена СССР.

На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьеров из экономического блока правительства, обвинив их в потере контроля за ценами на продукты питания. Также он потребовал от производителей, руководителей торговых сетей и экспортеров «принять решительные меры и разобраться с ценообразованием».

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