В Pfizer и BioNTech рассказали, подойдет ли их вакцина аллергикам

Представители фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech рассказали, как люди с аллергией переносят новую вакцину от коронавируса. Они провели совместное исследование с экспертами из Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Перед этим Управление по вопросам качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) по ускоренной процедуре 12 декабря зарегистрировало антиковидную вакцину компаний BioNTech и Pfizer.



Исследователи говорят, что люди с обычной аллергией на лекарства, продукты питания, пыльцу и латекс должны с осторожностью относиться к вакцине. Несмотря на то, что в ходе исследований не было выявлено никаких осложнений у добровольцев с аллергией, разработчики советую быть осторожными.

Независимо от истории болезни, введение вакцины должно происходить в медицинских учреждениях, где вам смогут оказать помощь в случае появления аллергической реакции. Разработчики рекомендуют оставаться под присмотром врачей минимум 20−30 минут после введения инъекции, — пишут представители Pfizer и BioNTech.

Тем не менее, исследователи не рекомендует вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 лицам с тяжелой аллергической реакцией на полиэтиленгликоль.

Также ученые отметили, что врачи должны предупреждать, что введение вакцины может кратковременно снижать иммунитет человека. Вакцина Pfizer-BioNTech не является живой вакциной, и ее можно вводить пациентам с ослабленным иммунитетом. Однако неизвестно, какую защиту обеспечит вакцина в таком случае.