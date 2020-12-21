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Знаменитого лыжника посадили в тюрьму за наркотики и нарушения ПДД

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Норвежский лыжник Петтер Нортуг, дважды побеждавший на Олимпийских играх, был признан виновным в хранении наркотиков и нарушении правил дорожного движения.

Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы.

Кроме того, Нортуга пожизненно лишили водительских прав.

Как сообщает NRK, обвинение просило назначить спортсмену наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, а защита настаивала на шести.

Нортуг, завоевавший обе золотые олимпийские медали в Ванкувере в 2010 году, рассказал 21 августа, что впервые попробовал кокаин зимой 2019-го и поначалу принимал его только на вечеринках. Со временем он стал употреблять наркотик чаще и впал в наркозависимость.

За три дня до этого признания в доме норвежца было обнаружено 50 граммов кокаина, а неделей ранее его остановили за превышение скорости, пишет издание.

Знаменитый лыжник завершил свою спортивную карьеру в декабре 2018 года в возрасте 32 лет. Он 13 раз становился чемпионом мира.

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