Знаменитого лыжника посадили в тюрьму за наркотики и нарушения ПДД
- 21 декабря 2020, 18:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Норвежский лыжник Петтер Нортуг, дважды побеждавший на Олимпийских играх, был признан виновным в хранении наркотиков и нарушении правил дорожного движения.
Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы.
Кроме того, Нортуга пожизненно лишили водительских прав.
Как сообщает NRK, обвинение просило назначить спортсмену наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, а защита настаивала на шести.
Нортуг, завоевавший обе золотые олимпийские медали в Ванкувере в 2010 году, рассказал 21 августа, что впервые попробовал кокаин зимой 2019-го и поначалу принимал его только на вечеринках. Со временем он стал употреблять наркотик чаще и впал в наркозависимость.
За три дня до этого признания в доме норвежца было обнаружено 50 граммов кокаина, а неделей ранее его остановили за превышение скорости, пишет издание.
Знаменитый лыжник завершил свою спортивную карьеру в декабре 2018 года в возрасте 32 лет. Он 13 раз становился чемпионом мира.
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