Специалисты с антителами стали больше зарабатывать в России

В России вырос спрос на работников с антителами.

Работодатели все чаще стали искать нянь, водителей, сиделок, клинеров и мастеров на час, уже переболевших COVID-19.

Наличие антител становится основным требованием.

Например, в декабре, в три раза увеличилось количество запросов, которые содержали слова «антитела», «иммунитет» и «переболевший коронавирусом». Наличие справки может стать конкурентным преимуществом, сообщает Inc. Russia со ссылкой на исследование YouDo.

Кроме того, специалистам с антителами готовы платить больше денег. Заработок клинера, например, может составить пять тысяч рублей, что вдвое превышает стоимость услуг работника без иммунитета. Мастер маникюра с антителами может заработать 4,5 тысячи рублей, хотя средняя цена на такие услуги составляет две тысячи рублей.

Эксперты полагают, что в 2021 году самыми востребованными в России будут врачи и IT-специалисты. Повышенным спросом на рынке труда будут также пользоваться водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики и логисты, пишет издание.

Ранее сообщалось, что наименее уязвимы перед коронавирусной инфекцией женщины в возрасте от 20 до 40 лет и те, кто сделал прививку от гриппа. У поставивших прививку от сезонных заболеваний, выработались антитела, способные замедлить развитие CODID-19, считает член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.