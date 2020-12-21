Что известно о новом «британском штамме» коронавируса

В последние дни многие говорят о новом штамме коронавируса, который гуляет по Великобритании. 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил парламенту, что в юго-восточной Англии был выявлен новый штамм коронавируса, который очень быстро распространяется.

СМИ стали пестрить заголовками о «суперкоронавирусе» и «мутантном COVID». Но так ли опасен новый штамм коронавируса?

Нельзя отрицать то, что вирус мутирует. Это абсолютно нормальное состояние любого вируса. Но почему мы должны говорить, что вирус стал опаснее? То, что он стал заразнее, вполне возможно. Но судить о его опасности по тому, что в Великобритании растет количество заболевших, нельзя. Это немного разные вещи. То, что в Англии растет кривая заболеваемости и вводится более жесткий локдаун, говорит о том, что их противоэпидемические меры работают слабо, — пояснил ridus.ru академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Что мы знаем о новом штамме?

Впервые его секвенировали в Великобритании в конце сентября. По словам Ника Ломана из Университета Бирмингема в Великобритании, у коронавируса есть 17 мутаций, которые могут повлиять на форму вируса, включая белок, помогающий ему проникать в клетки.

Многие из этих мутаций были обнаружены ранее в других вирусах, но у коронавируса они все собраны вместе. Коронавирус постоянно мутирует, и существует множество вариантов с одной или несколькими мутациями. Фактически к июлю было уже как минимум 12 000 разных штаммов.

Сейчас это число еще выше, хотя многие мутации встречаются редко и вирусы, их переносящие, часто вымирают. Есть десятки тысяч штаммов, которые отличаются друг от друга хотя бы одной мутацией в геноме.

Скорость распространения вируса привлекла внимание исследователей, наблюдающих за эволюцией вирусов. К 13 декабря было идентифицировано 1100 случаев «британского штамма», в основном на юге и востоке Англии, что немало, потому что только небольшая часть вирусных образцов секвенирована.



«Этот штамм вируса распространяется быстрее, чем другие в тех же регионах, но пока неясно почему. По чистой случайности одни линии коронавируса распространяются чаще, чем другие. На данный момент нет четких доказательств того, что это связано с конкретными мутациями», — говорят специалисты.

Ученым потребуется еще немало времени, чтобы изучить влияние конкретных мутаций, присутствующих в новом штамме. Важно отметить, что до сих пор не было доказано, что какая-либо мутация делает какую-то линию SARS-CoV-2 более передаваемой или более опасной.

Будет ли вакцина эффективна?

На сегодняшний день большинство ученых склоняются к положительному ответу. Все три ведущие мировые вакцины вызывают иммунный ответ организма на существующий спайковый белок коронавируса. Все еще не доказано, что новый штамм коронавируса существенно изменяет этот белок.

Если коронавирус будет быстро и кардинально мутировать, то созданные вакцины будут неэффективны. Тогда ученым придется постоянно работать над созданием новых вакцин. Так, например, делают производители вакцины от гриппа — вируса, который мутирует ежегодно.