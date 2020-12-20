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В новогодние каникулы парковки в Москве будут бесплатными

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

С 1 по 9 января за парковку в столице не нужно будет платить, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также рассказал, что в новогоднюю ночь будут функционировать 59 маршрутов наземного транспорта, а в рождественскую ночь с 6 на 7 января — 182 маршрута.

Кроме того, Ликсутов напомнил, что проезд в московском метро будет традиционно бесплатным в новогоднюю ночь.

«Мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города — проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января)», — цитирует его «РЕН ТВ».

© instagram.com/mosmetro

© instagram.com/mosmetro

Ранее в столичном департаменте транспорта анонсировали появление на кольцевой линии московского метро специального праздничного поезда. Также планируется украсить столичные автобусы и трамваи гирляндами и игрушками.

Как сообщал ridus.ru, в 2021 году в московском метро установят «умные» камеры, которые будут определять пассажиров, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Помимо этого, в следующем году в Москве начнется использование системы Face ID для оплаты проезда в городском транспорте.

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