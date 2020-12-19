В помещении с кислородными баллонами в больнице Астрахани произошел взрыв
- 19 декабря 2020, 22:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва в помещении для хранения кислородных баллонов, расположенном на территории инфекционной больницы в Астрахани, пострадал человек.
Информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении поступила в центр обработки вызовов системы «112» в 20:49.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
Пострадавший сотрудник больницы госпитализирован. «Эвакуация из зданий больницы не проводилась», — сообщается на сайте областного управления МЧС.
По данным минздрава Астраханской области, в расположенном рядом с местом происшествия ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
При этом в ведомстве утверждают, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода для больных, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась, говорится в сообщении.
В случае установления возможных повреждений основного оборудования в резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы.
Отмечается также, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 37 человек и 12 единиц техники. Возгорание было ликвидировано.
Войти через социальные сети: