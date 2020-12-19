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В помещении с кислородными баллонами в больнице Астрахани произошел взрыв

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© 30.mchs.gov.ru

© 30.mchs.gov.ru

В результате взрыва в помещении для хранения кислородных баллонов, расположенном на территории инфекционной больницы в Астрахани, пострадал человек.

Информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении поступила в центр обработки вызовов системы «112» в 20:49.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавший сотрудник больницы госпитализирован. «Эвакуация из зданий больницы не проводилась», — сообщается на сайте областного управления МЧС.

По данным минздрава Астраханской области, в расположенном рядом с местом происшествия ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

При этом в ведомстве утверждают, что оборудование, обеспечивающее поставку кислорода для больных, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась, говорится в сообщении.

В случае установления возможных повреждений основного оборудования в резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы.

Отмечается также, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 37 человек и 12 единиц техники. Возгорание было ликвидировано.

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