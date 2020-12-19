Трамп отверг причастность России к хакерской атаке на США

СМИ преувеличили масштабы хакерской атаки на компьютерные системы американского правительства, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Он также подверг сомнению предположение о причастности России к этой кибератаке.

«Россия, Россия, Россия — так в первую очередь причитают, как только что-либо случается… СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)» — написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома также отметил, что эта хакерская атака выглядит в сообщениях лживых СМИ намного значительнее, чем в действительности. «Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем», — заверил американский лидер.

Он также не исключил, что хакерские вылазки могли совершаться во время президентских выборов в США. «Могла иметь место и атака на наши нелепые устройства для голосования в ходе выборов, которые, как теперь очевидно, я выиграл с существенным отрывом», — уточнил Трамп.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью американскому журналисту Марку Левину, что, по его мнению, к произошедшей хакерской атаке причастна Россия.

Напомним, о широкомасштабном нарушении конфиденциальности ресурсов Министерства финансов и Национального управления телекоммуникаций и информации США стало известно 14 декабря. В американской прессе утверждается, что хакеры были связаны с «иностранным правительством». Ответственной за взломанное программное обеспечение Microsoft назначили Россию.

Примечательно, что еще в конце октября Помпео назвал Россию «разрушителем глобального интернета» и призвал бороться с ней. Параллельно американская разведка заявила о подготовке массированной атаки на систему выборов. Якобы русские хакеры собирались вызвать хаос на фоне неопределенности итогов голосования.