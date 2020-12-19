Ученые перечислили симптомы постковидного синдрома

Специалисты Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) выявили симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие коронавирусом.

Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, в официальном руководстве по лечению постковидного синдрома, также выделены когнитивные нарушения, головная боль, нарушения сна, покалывание и онемение конечностей.

Кроме того, отмечается, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут долгое время испытывать боли в животе. У них также может наблюдаться тошнота, диарея и анорексия.

Постковидный синдром выражается и в ухудшении психологического состояния, провоцируя депрессию и приступы тревоги.

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Сердечно-сосудистая система тоже находится под ударом. Переболевшие коронавирусом часто жалуются на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.

Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, в том числе сыпь, говорится в сообщении NICE.

Как писал ранее ridus.ru, COVID-19 может проявить себя даже после выздоровления. Инфекция повреждает легкие, печень, поджелудочную и щитовидную железы, заявили ученые из России и Японии, исследовавшие тела умерших от коронавируса. По словам специалистов, это происходит из-за того, что объектом атаки вируса являются не только легкие, но и костный мозг.

В Роспостребнадзоре также назвали основные последствия перенесенного COVID-19. Люди, переболевшие коронавирусом, часто сталкиваются с такими последствиями заболевания как слабость, быстрая утомляемость, ухудшение памяти, головная и мышечная боль. Ряд пациентов жалуются также на кашель, чувство жжения в груди, головокружение, тахикардию.