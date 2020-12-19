Фейки недели: «беременная» на пресс-конференции Путина и тотальный локдаун

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Как вице-губернатор спас из огня бабушку

В четверг, 17 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В ходе мероприятия внимание пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова привлекла журналистка, держащая в руках плакат с надписью «Я беременна». В итоге он разрешил девушке задать вопрос президенту.

Журналистка представилась сотрудницей издания «МК в Рязани» Александрой Бузукладовой. Она попросила Владимира Путина присвоить звание Героя России вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Девушка указала, что это якобы инициатива жителей региона, дабы президент не подумал, дескать, она хочет выслужиться перед областной властью. По словам Безукладовой, Игорь Греков спас семь человеческих жизней во время пожара на военном складе в Скопинском районе.



Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич заинтересовался историей, которую изложила госпожа Безукладова, и выяснил, что все обстоит совершенно не так, как говорит девушка.



Во-первых, когда Анастасия сидела в зале, она держала плакат с надписью «Я беременна». Но на самом деле она не беременна, в чем Анастасия сама и призналась на той же пресс-конференции. В общем, Безукладова обманула президента… То есть в следующий раз можно идти с плакатом с надписью «Я — инвалид и герой войны, которого выселили из дома»? — пишет Малькевич.

«Во-вторых, Игорь Греков спас не семерых человек, как утверждала „беременная“. Речь идёт об одном спасенном человеке. Говорят, что он вынес пожилую женщину из деревни во время взрывов на складе. И то по той истории есть много вопросов… При этом в спасении участвовали еще люди. Тоже, к слову, чиновники. Короче, мутная какая-то история. Вспоминаются анекдоты о том, как вместе с Лениным бревно на субботнике несли еще 10 человек», — отметил общественник.

Малькевич считает, что «операция с беременной Бузукладовой», затевалась исключительно ради пиара Грекова. «Ждём теперь „награды“ для столь „креативного“ вице-губернатора», — иронизирует представитель ОП РФ.

По словам рязанца Сергея Ожередова, в пожаре в Скопинском районе из пожара людей спасали четыре-пять человек, но Игоря Грекова среди них не было. Вице-губернатор наблюдал со стороны, передает Telegram-канал Mash.

Чемпион России по сноуборду заблудился в лесу

Фейком оказалось и видео о том, как семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился в лесу неподалеку от поселка Шерегеш.

Днем в среду спортсмен выложил в Instagram видеозапись, где заявил, что они с другом решили спуститься с горы по дикой трассе и теперь не могут выйти из леса. Соболев попросил подписчиков скинуть в комментариях номер спасательной службы, предупредив, что их с товарищем телефоны вот-вот сядут.

Информацию опровергли в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области. По данным ведомства, Алексей Соболев и его друг находятся в гостинице «Таежная» в Таштаголе, телефоны у них включены. «К ним туда даже приезжала полиция», — подчеркнули в Агентстве.

Тотальный локдаун

А меж тем россиян пугают тотальным локдауном. По Сети гуляет сообщение об ужесточении ограничений в связи с пандемией коронавируса. В частности, говорится, что с 28 декабря по 17 января во многих регионах России будут закрыты все магазины, торговые центры, спортивные объекты, кинотеатры, парикмахерские и прочие организации по оказанию услуг населению.

Власти нескольких регионов данную информацию уже опровергли. Чиновники призывают граждан не паниковать и продолжать спокойно готовиться к встрече Нового года.

