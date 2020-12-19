«Вышла коллизия»: зачем ограничивать долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах, ориентированных на русскоязычную аудиторию.

Согласно действующему законодательству, доля иностранного участия в аудиовизуальных сервисах и без того ограничена до 20%. Подобная мера действует также в отношении СМИ. Однако для сервисов с российской аудиторией более 50% сделано исключение. Доля иностранного участия в них может быть какой угодно, если такой сервис имеет юридическую регистрацию на территории России.

Вышла коллизия. Из-за того, что ориентировались на иностранцев, прописали это ограничение для платформ, в которых доля российской аудитории меньше 50%. Получается, что наши отечественные онлайн-кинотеатры иностранцам можно хоть на корню скупать. У них ведь больше 50% аудитории в России. Мое предложение очень простое: распространить ограничение в 20% иностранной собственности на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России, — заявил автор законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин.

Он отметил, что иностранные онлайн-кинотеатры никто блокировать не собирается. Для работы в РФ им просто будет необходимо заключить соглашение о сотрудничестве с какой-нибудь местной компанией. «Тот же Netflix в России объединился с Национальной медиагруппой, все у него в порядке», — сказал парламентарий.

При этом ограничение в 20% для иностранцев не является «абсолютным пределом», добавил депутат. По словам Антона Горелкина, доля их участия может быть и выше, если на то будет воля специальной правительственной комиссии.

«Подобные комиссии, контролирующие долю иностранцев в собственности важнейших компаний, действуют в США и Европе. Обращаться в правительственную комиссию по поводу доли владения аудиовизуальными сервисами смогут только российские компании. Иностранцам придется сначала открыть полноценное юрлицо в России, а потом уже выходить на контакт с государством», — заключил депутат.

Аудиовизуальные сервисы имеют огромное влияние на массы. Отрицать это глупо. Поэтому они, безусловно, должны законодательно регулироваться, как и средства массовой информации. Предложенный депутатом Антоном Горелкиным законопроект, по сути, приравнивает все без исключения аудиовизуальные сервисы к СМИ. И это, на мой взгляд, правильно, поскольку такие сервисы давно являются чем-то вроде СМИ. Таким образом, надзор и контроль в сфере аудиовизуальных сервисов — важный аспект в сфере обеспечения информационной безопасности, — прокомментировал первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Кроме того, добавил общественник, законопроект «лишит иностранные аудиовизуальные сервисы возможности работать в России, что называется, напрямую».

«Такая работа недопустима, даже если она ведется через учрежденные зарубежными компаниями российские юрлица. Это в том числе и угроза отечественным сервисам. Любой зарубежный производитель контента заинтересован в том, чтобы продавать свой продукт самостоятельно с помощью контролируемой им же платформы. Подобное положение дел больно бьет по отечественным онлайн-кинотеатрам и российским телеканалам, поскольку они в таком случае не смогут закупать те же иностранные фильмы в нужном объеме. А потому я всецело поддерживаю идею о том, что присутствие иностранных компаний под видом российских юрлиц необходимо поставить под строгий контроль», — подытожил Малькевич.