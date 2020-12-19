В Швейцарии ухудшилась Covid-обстановка

Правительство Швейцарии приказывает закрыть рестораны, бары, культурные объекты и спортзалы на следующей неделе. Недавние ослабления карантина привели к новой вспышке заболевания и росту количества заболевших.

Напомним, что кафе и рестораны Швейцарии были открыты всего пару недель назад. Новые ограничения, вступающие в силу 22 декабря, продлятся до 22 января.

Это необходимо, потому что больницы и медицинские работники находятся под чрезвычайным давлением в течение нескольких недель, а праздничный период увеличивает риск роста случаев заболевания. Коронавирус не отпускает нас во время этих праздников. Ситуация остается критической. Именно поэтому были приняты более жесткие меры, — говорится в заявлении правительства.

Правительство заявило, что рассматривает возможность новой помощи пострадавшим предприятиям и будет компенсировать культурным деятелям финансовые потери, возникшие из-за коронавирусных ограничений.

Ровно неделю назад рестораны во франкоязычных частях Западной Швейцарии начали вновь открываться после шестинедельного карантина. Осенью правительство приказало закрыть предприятия общепита, так как число случаев заболевания и смертей резко возросло в конце октября и начале ноября.

За последнюю неделю средний показатель ежедневных новых случаев заболевания в Швейцарии вырос с 43 новых случаев на 100 000 человек 3 декабря до чуть более 50 новых случаев на 100 000 человек по состоянию на 18 декабря.

Правительство Швейцарии также дополнительно ограничивает число людей, которые могут находиться в магазинах. Все ТЦ и магазины должны закрываться после 7 часов вечера, а также они не работают по воскресеньям и праздничным дням.

Федеральное правительство также попросило 26 регионов Швейцарии закрыть горнолыжные курорты на время новогодних праздников.