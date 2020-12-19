Врачи уточнили факторы, влияющие на риск смерти от Covid-19

Госпитализированные пациенты с COVID-19 имеют больший риск смерти, если они страдают ожирением или имеют осложнения от диабета или гипертонии. Мужчины чаще женщин подвергаются этому риску, сообщают ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда.

В новом исследовании специалисты проанализировали почти 67 000 госпитализированных пациентов с COVID-19 в 613 больницах по всей стране, чтобы определить связь между определенными общими факторами и риском смерти от COVID-19.

Исследование показало, что у мужчин риск смерти на 30% выше, чем у женщин того же возраста и состояния здоровья. Госпитализированные пациенты, страдавшие ожирением, гипертонией или плохо управляемым диабетом, имели более высокий риск смерти по сравнению с теми, у кого этих состояний не было.

Люди в возрасте от 20 до 39 лет с этими заболеваниями имели самую большую разницу в риске смерти по сравнению со своими более здоровыми сверстниками.

Прогнозирование того, какие госпитализированные пациенты COVID-19 имеют самый высокий риск смерти, приобрело неотложную важность, поскольку количество заболевших в США продолжают расти до рекордно высоких цифр в течение декабря, — пишут ученые.

Например, пациентам с более высоким риском может быть назначен препарат ремдесивир в самом начале госпитализации, чтобы помочь предотвратить тяжелые осложнения, или может быть рассмотрен вопрос о более тщательном мониторинге или поступлении в отделение интенсивной терапии.

Возраст оставался самым сильным фактором смертности от COVID-19. Показатели смертности увеличивались с каждым десятилетием жизни, причем самая высокая смертность (34 процента) отмечалась среди лиц в возрасте 80 лет и старше.



Пожилые пациенты по-прежнему имеют самый высокий риск смерти, но более молодые пациенты с ожирением или гипертонией имеют самый высокий риск смерти по сравнению с другими пациентами в их возрастной группе. Врачи, возможно, захотят уделить особое внимание этим молодым пациентам, когда они будут госпитализированы, чтобы не допустить ухудшение их состояния, — заключили авторы работы.