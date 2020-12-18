Росстат сообщил о сокращении производства водки в России на 13,5%

В ноябре 2020 года объем производства водки в России сократился на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 7,9 млн дал.

При этом по сравнению с октябрем 2020 года производство водки выросло на 0,5%.

Как сообщает Росстат, за 11 месяцев 2020 года производство водки сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, в ноябре на 17,4% уменьшились объемы производства коньяка в России. Однако по сравнению с октябрем 2020 года рост производства составил 6,3%. По данным ведомства, в январе — ноябре 2020 года было произведено коньяка на 9,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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В январе — ноябре 2020 года также снизился на 4,1% оборот розничной торговли в РФ. Он составил 30 трлн рублей. В ноябре данный показатель упал на 3,1% в годовом выражении, составив 2,998 трлн рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и даже вице-премьеров из экономического блока правительства. Премьер обвинил их в потере контроля за ценами на продукты питания.

До этого президент Владимир Путин обратил внимание членов правительства на рост цен на продукты, причем потребовал не оправдываться пандемией.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек по сравнению как со вторым кварталом 2019 года, так и с первым кварталом 2020-го. Общая численность бедных в стране составила 19,9 миллиона человек.

Также стало известно, что с 1 января в России резко вырастет цена на водку и коньяк.