«Наконец-то!»: в Сети обрадовались закрытию шоу «Дом-2»

Финальный двухчасовой выпуск шоу «Дом-2» выйдет в эфир 30 декабря в 22:00.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу.

Уточняется, что о всех подробностях поклонники шоу узнают в эфире «Дом- 2» 23 декабря в 23:00.

Шоу стартовало на канале ТНТ в 2004 году. Теперь его место займет линейка из пяти программ в жанре стендап.

«За 16 лет с момента запуска „Дом-2“ телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов, — заявил директор ТНТ Роман Петренко. — Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ».

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

В Сети обрадовались закрытию шоу «Дом-2» и нарекли его «российской молодежной „Сантой-Барбарой“». Некоторые даже признали эту новость лучшей за весь 2020 год.

Как сообщил «360» генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев, «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закрывается.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, что на территории Новой Москвы начали сносить съемочные павильоны реалити-шоу «Дом-2» из-за строительства магистрали Марьино — Саларьево. Хейтеры телешоу, судя по их реакции в социальных сетях, обрадовались этому, однако вскоре выяснилось, что речь идет о старой площадке. Новый участок проекта больше его по площади на 60%.