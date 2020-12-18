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Тяжесть течения Covid-19 научились определять по анализу крови

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказывается, что в плазме крови пациентов с COVID-19 были обнаружены биомаркеры, которые могут определить тяжесть болезни.

В исследовании приняли участие 250 пациентов, которые сдали плазму крови на исследование рибонуклеиновой кислоты или РНК, генетического плана вируса.

Оказалось, что у пациентов у которых обнаружили высокий уровень РНК, в последствии было тяжелое течение коронавируса. У 78% пациентов с тяжелыми заболеваниями было большее количество вирусной РНК, чем у пациентов с легкой формой заболевания.

У тех, кто умер от коронавируса, нашли самые высокие концентрации вирусной РНК в плазме. Это привело исследователей к выводу, что присутствие РНК в крови пациента связано с тяжестью болезни.

Важность этого исследования состоит в том, что предсказать тяжесть течения коронавируса можно по обычному анализу крови. Это не займет много времени и средств у больниц. Возможно, этим пациентам будет рекомендован коктейль из антител, — пишут исследователи.

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