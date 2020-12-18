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Фадеев: уровень доверия россиян к СПЧ вырос до 48%

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Уровень доверия россиян к Совету по правам человека при президенте РФ вырос с 28% до 48%. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, подводя итоги уходящего года.

«Очень важно, что в этом году по опросам общественного мнения, которые проводили ФОМ и ВЦИОМ, существенно выросло доверие граждан к нашему институту», — сказал Фадеев.

По его мнению, рост доверия связан с деятельностью правозащитников в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы это сделали, и граждане увидели изменения в работе, особенно в период эпидемии», — уточнил Валерий Фадеев.

В 2021 году СПЧ планирует сосредоточиться на реализации идеи о создании российского суда по правам человека. Фадеев призвал правозащитников «очень тщательно подойти к этой теме, чтобы не вбрасывать в общественной пространство сырые и неподготовленные материалы».

Кроме того, глава Совета по правам человека прокомментировал рассматриваемый в Госдуме законопроект о запрете финансирования митингов из иностранных источников.

«Было предложение о том, что теперь при подготовке к любому митингу надо заводить счет, этот счет должен быть понятен — откуда деньги, на что они потрачены. Наша поправка, что только для заметных больших митингов, в которых участвуют более 500 человек, потребуется такой счет и полный отчет о том, на что потрачены деньги», — цитирует Фадеева РИА Новости.

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