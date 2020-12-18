Арбитр предъявил избившему его футболисту Широкову иск на 500 тысяч рублей

В мировом суде заявлен гражданский иск арбитра Никиты Данченкова о возмещении морального вреда на полмиллиона рублей, который, по его мнению, ему нанес экс-футболист сборной России Роман Широков.

Адвокат потерпевшего Александр Островский подтвердил факт подачи иска.

В своем иске Данченков заявляет, что считает Широкова виновным в причинении ему легкого вреда здоровью.

Известно, что после избиения Широковым во время матча Данченков проходил длительное лечение, а его здоровье до конца не восстановилось. Футбольного судью до сих пор мучают головные боли.

Кроме того, у Данченкова возникли проблемы с работой, поскольку из-за длительного лечения он был уволен из академии начальной футбольной подготовки с должности помощника тренера. Он также не смог работать судьей на 3−4 матчах Российского футбольного союза и 3−4 матчах Московской федерации футбола, отмечает ТАСС.

Ранее потерпевший обращался в СК и прокуратуру с просьбой переквалифицировать уголовное дело на покушение на убийство.

В ходе дознания были допрошены десять свидетелей, в том числе футболист Андрей Тихонов и вратарь команды «Ничего обычного» Али Горчаханов, прекративший избиение, а на предыдущем заседании шесть свидетелей дали показания лично. В пятницу, 18 декабря, в суде были зачитаны показания еще четырех свидетелей и оглашены материалы дела. Широков отказался давать показания.

Кроме того, Данченков просил суд о психиатрической экспертизе для Широкова, однако в этой просьбе ему было отказано.

Ранее ridus.ru писал о том, что 10 августа Роман Широков избил судью на матче любительских команд на Кубке Селебрити. Полузащитник нанес удар рукой, после чего добил арбитра ногой по голове. Судья Данченков уехал с матча прямиком в больницу, где ему наложили несколько швов. После этого он написал заявление в полицию.

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы избитого Романом Широковым судьи, заявил, что сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста как покушение на убийство. Широкову грозит до десяти лет лишения свободы.

Однако обвиняется Широков по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», которая предусматривает до двух лет лишения свободы.