Главврач из Томска заступился за оскорбленную коллегу из Алакуртти

Главный врач Межвузовской поликлиники города Томска Виталий Грахов заступился за фельдшера из села Алакуртти Татьяну Яковлеву, которая подверглась оскорблению во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.



Напомним, что житель Алакуртти Юрий Краснянский пожаловался главе государства на недоступность медицинской помощи в селе.

«В амбулатории есть лишь один фельдшер — женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», — зачитал Путин сообщение Краснянского во время встречи с журналистами.

Президент обратил внимание автора послания, что к пожилому медику надо относиться с уважением, и пообещал разобраться с проблемой.

После пресс-конференции Татьяна Яковлева объявила, что собирается написать заявление на увольнение по собственному желанию. Женщину очень расстроило «хамство» господина Краснянского.

«У меня 40 лет стажа. Это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать», — сказала Яковлева в интервью «Газете.ru».



«Изречение Краснянского про геморрой и ангину — это оскорбление не только для пожилой женщины, которая работает фельдшером в Алакуртти, но и вообще для всех медиков. Это какое-то чванливое и совершенно неприемлемое отношение к труду Татьяны Яковлевой», — прокомментировал Виталий Грахов в интервью ridus.ru.



Такие люди, как Татьяна Яковлева, обладают, как правило, очень большим опытом в профессии, а также ответственностью. У меня в поликлинике тоже работают пожилые медики, и я им очень благодарен. Во время пандемии они спокойно могли уйти на удаленку, взять больничный, но они продолжали самоотверженно служить людям. На мой взгляд, это настоящий гражданский подвиг, — добавил наш собеседник.

На критику Юрия Краснянского отреагировало и Общество врачей России. В организации отметили, что на самом деле Татьяне Яковлевой не 86 лет, а 66. Более 40 из них она отдала профессии.

«Мы из открытых источников выяснили, что Татьяна Александровна регулярно приходит на работу раньше, чтобы сделать выборку пациентов, которым требуется выписать льготные лекарства, заботясь о том, чтобы люди лишний раз не сидели в очереди, а просто пришли и сразу получили готовый рецепт. Трудится эта уникальная женщина с 1989 года, при этом около года кроме основных обязанностей фельдшера также выполняет работу терапевта. Она точно не заслужила таких оценок», — сетует президент Общества врачей Олег Янушевич.